СК выступил за введение института воздушных маршалов

Следственный комитет выступил за введение института воздушных маршалов для предотвращения хулиганства на борту самолета. Об этом сообщает "Интерфакс".
Глава столичного управления на транспорте СК Сергей Вазюлин заявил, что речь идет о специальном работнике на борту воздушного судна, который будет следить за поведением пассажиров. Он добавил, что особенно эффективно это будет в плане предотвращения "деструктивного поведения любой формы, вплоть до попыток террористических актов".
Вазюлин также выступил за запрет употребления алкоголя на борту и его продажи в аэропортах.
Ранее начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин заявил, что в России может появиться служба воздушных маршалов, если такую идею поддержат авиапассажиры. По его словам, в России за пять месяцев 2019 года на рейсы не были допущены 177 человек. Это больше, чем в прошлом году (167 человек).
В 2018 году российским авиакомпаниям разрешили заносить авиадебоширов в черный список за хулиганство на борту самолета. Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс, вступившими в силу 4 июня.
Авиакомпания "Аэрофлот" предложила предоставить экипажу право использовать средства сдерживания к авиадебоширам, действия которых представляют угрозу для других пассажиров и безопасности полета в целом. 30 мая Госдума одобрила в первом чтении законопроект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов.
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