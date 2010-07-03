СК выступил за введение института воздушных маршалов

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Следственный комитет выступил за введение института воздушных маршалов для предотвращения хулиганства на борту самолета. Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава столичного управления на транспорте СК Сергей Вазюлин заявил, что речь идет о специальном работнике на борту воздушного судна, который будет следить за поведением пассажиров. Он добавил, что особенно эффективно это будет в плане предотвращения "деструктивного поведения любой формы, вплоть до попыток террористических актов".

Вазюлин также выступил за запрет употребления алкоголя на борту и его продажи в аэропортах.

Ранее начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин заявил, что в России может появиться служба воздушных маршалов, если такую идею поддержат авиапассажиры. По его словам, в России за пять месяцев 2019 года на рейсы не были допущены 177 человек. Это больше, чем в прошлом году (167 человек).

В 2018 году российским авиакомпаниям разрешили заносить авиадебоширов в черный список за хулиганство на борту самолета. Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс, вступившими в силу 4 июня.

Авиакомпания "Аэрофлот" предложила предоставить экипажу право использовать средства сдерживания к авиадебоширам, действия которых представляют угрозу для других пассажиров и безопасности полета в целом. 30 мая Госдума одобрила в первом чтении законопроект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов.

