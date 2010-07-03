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15:49

Водителям советуют избегать парковки у рекламных щитов и деревьев 5 марта

транспорт погода

15:49

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Администратор московского парковочного пространства призывает столичных водителей не парковаться у рекламных конструкций и под деревьями из-за ухудшения погоды и усиления ветра 5 марта, сообщает пресс-служба АМПП.

Во вторник в Москве ожидаются усиление ветра до 17 метров в секунду и небольшие осадки. Из-за непогоды горожанам рекомендуют не оставлять автомобили около широкоформатных рекламных щитов и под деревьями. Водителей попросили не парковать машины в неположенных местах – это может затруднить движение или спровоцировать аварию.

На 5 марта в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. В то же время температура воздуха в этот день на пять градусов превысит климатическую норму, а атмосферное давление окажется существенно ниже нормы.

В среду, 6 марта, придут 15-градусные морозы. А в Международный женский день москвичам пообещали очередную оттепель с осадками. Весеннее тепло в город может прийти, как обычно, в конце марта или даже раньше, утверждают синоптики.

транспорт погода

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