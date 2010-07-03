Весна может прийти в Москву раньше срока

Весеннее тепло в столичном регионе в этом году может прийти по графику или раньше, заявил руководитель Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
"Пока мы идем с опережением графика, может, это случится раньше", – цитирует его "Интерфакс".
Он напомнил, что климатическая весна в столичном регионе наступает в конце марта, а снег тает в первой декаде апреля. К концу апреля можно увидеть набухшие почки, идет постепенный переход к лету, добавил Киктев.
Специалист подчеркнул, что март в Москве считается у метеорологов зимним месяцем: реки еще подо льдом, лежит снег. Тем не менее в конце марта обычно среднесуточная температура переходит через нулевую отметку, и погода начинает меняться. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина ранее говорила, что климатическая весна придет в Москву после 27 марта.
А на этой неделе синоптики прогнозируют частые перепады температуры и атмосферного давления. Во вторник объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра. В то же время погода 5 марта может стать самой теплой на рабочей неделе: температура на пять градусов превысит климатическую норму, а атмосферное давление окажется существенно ниже нормы.
В среду, 6 марта, на смену плюсовым температурам придут 15-градусные морозы. При этом в Международный женский день москвичам пообещали очередную оттепель с осадками.
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