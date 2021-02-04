Дептранс не обсуждал инициативу с введением платного проезда по дорогам Москвы

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Инициатива по введению платного проезда по дорогам Москвы и Подмосковья после 2030 года в столичном департаменте транспорта не обсуждалась. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Данная инициатива в департаменте транспорта не обсуждалась", – говорится в сообщении.

Информация о работе над введением платного проезда по дорогам Москвы и Подмосковья ранее появилась в СМИ. Такая мера якобы содержится в стратегии развития транспортной системы региона, утверждение которой ожидается в I квартале 2021 года. Реализация инициативы рассматривается только после 2030 года.

Ранее сообщалось, что проезд на четвертом участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье, который был открыт в конце декабря, стал платным.