Нелегальная торговля в московском транспорте сократилась на 36%
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
На 36% снизилось количество нелегальных торговцев в московском транспорте за последние 4 года. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
Благодаря ежедневному контролю на станциях, остановках и транспортных хабах удается эффективно бороться с несанкционированной торговлей. Статистика свидетельствует о том, что за 9 месяцев текущего года число нелегальных продавцов сократилось на 11% по сравнению с прошлым.
Отмечается, что в 2025 году уличных торговцев чаще всего можно было встретить у станций метро "Домодедовская", "Дубровка", "Рязанский проспект", "Выхино" и "Павелецкая".
"Призываем пассажиров отказаться от покупок у сомнительных продавцов: их товары могут причинить вред", – обратился к гражданам заммэра Максим Ликсутов.
Нелегальному продавцу грозит штраф в 5 тысяч рублей, а для индивидуального предпринимателя он вырастет до 50 тысяч, для юрлица – 500 тысяч.
