В Крыму сообщили о стабилизации ситуации с транспортной логистикой

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Ситуация с транспортной логистикой в Крыму стабилизировалась. Этому поспособствовали грамотная организация работы досмотровых пунктов и возросший интерес к другим маршрутам, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

"Все работает в штатном режиме. В последнее время у нас уменьшились пробки на мосту, ситуация стабилизировалась", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в Крыму введут запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка. Такое решение принял оперативный штаб Крыма под руководством главы республики Сергея Аксенова.

До этого правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

1 сентября морская авиация Черноморского флота сорвала попытку Вооруженных сил Украины высадиться на побережье Крыма для совершения террористических акций.

Минобороны России заявило об уничтожении ракеты у побережья Крыма