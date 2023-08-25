Вице-премьер РФ рассказал о ходе восстановления Крымского моста

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Восстановление Крымского моста осуществляется по графику. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в рамках Московского урбанистического форума.

Как утверждает Хуснуллин, завершение первого этапа работ по восстановлению разрушенной части моста запланировано на 15 сентября.

"Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на нее движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас идет движение, ждем ее к 1 ноября. Планируем открыть как минимум в срок, как максимум – может на несколько дней пораньше", – отметил зампред правительства РФ.

В ночь на 17 июля под удар украинских боевиков попал Крымский мост. Его атаковали с помощью двух надводных аппаратов. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Движение по Крымскому мосту после второй атаки ВСУ восстановлено