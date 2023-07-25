Кабмин продлил сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года

Фото: ТАСС/пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина

Правительство Российской Федерации продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В октябре 2022 года единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста был назначен "Нижнеангарсктрансстрой".

В ночь на 17 июля Киев совершил атаку по Крымскому мосту. ЧП произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате инцидента погибли мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о теракте. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными украинскими аппаратами, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.



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