Водителей призвали планировать поездки с учетом закрытия участка метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта ограничат 4 июля на юго-западе столицы из-за закрытия участка Сокольнической линии метро, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Для перевозки пассажиров закрытых станций подземки обеспечат приоритет наземного городского транспорта. Чтобы компенсационные автобусы могли беспрепятственно передвигаться, им обеспечат бесперебойную работу 7,8 километра выделенных полос. Часть из них будет физически обособлена.

Автомобилистов в связи с этим просят заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями и продумать свои маршруты. Вся информация об ограничениях уже передана в навигационные сервисы, маршруты будут строиться с их учетом, а электронные табло на подъездах в зоны перекрытий дополнительно проинформируют о них водителей.

Станции "Прокшино", "Филатов Луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро закроют с 4 по 6 июля. Их закрытие необходимо для введения нового оборотного тупика. В обычном режиме они заработают 7 июля в 05:30.

В связи с закрытием станций пассажиров просят заранее планировать поездки. Для них будет курсировать бесплатный компенсационный автобус КМ от станции "Саларьево" до "Коммунарки" с остановками у закрытых станций. Ходить он будет с 05:30 до 02:00.

Помимо этого, от Московского до станции метро "Саларьево" будут ходить автобусы № 876к, до "Теплого Стана" – № 878к, до "Рассказовки" – № 881к. Также увеличится число автобусов, следующих по маршрутам № 882 и 895к от "Коммунарки" до "Теплого Стана".