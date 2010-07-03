Электробусы вышли на два новых маршрута в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электробусы начали курсировать на двух новых маршрутах в центре Москвы – автобусный "т25" и троллейбусный № 42, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Первый маршрут проходит от станции метро "Лубянка" до проспекта Буденного, второй связывает Рижский вокзал и Петровский парк.

"С сентября прошлого года электробусы работают на маршрутах на востоке и северо-востоке столицы. Сегодня они впервые стали курсировать в центре города и около стадиона "Динамо", – сообщил генеральный директор Мосгортранса Леонид Антонов.

По его словам, маршрут "т25" полностью перешел на обслуживание транспортом нового поколения, заменившим дизельные автобусы.

Сегодня на улицах столицы работают около 100 электробусов. Экологически чистые автобусы курсируют на восьми маршрутах. До конца года число электрических автобусов в городе достигнет 300 единиц.

Ранее сообщалось, что столичный электробус стал лауреатом в специальной номинации ежегодной премии "Автомобиль года в России". Экологически чистые автобусы признали лучшими в классе пассажирского транспорта.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.

С сентября прошлого года автобусы на электрической тяге работают на маршруте № 73 и ходят от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. С декабря такие автобусы следуют от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы (маршрут № 80), от Холмогорской улицы до станции метро "ВДНХ" (маршрут № 76) и от Ясного проезда до Осташковской улицы (маршрут № 649).

В январе этого года электробусы запустили на маршруте № 83: они ходят от Уссурийской улицы до станции метро "Преображенская площадь". А в марте они появились на маршруте № 36, который идет от ВДНХ до Бескудниковского переулка.