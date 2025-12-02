Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение временно закрыто на ряде улиц Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, водители не могут проехать по Смоленской набережной. Объехать данный участок можно по набережной Тараса Шевченко.

Помимо этого, движение ограничено на Новинском бульваре. Этот участок автомобилистам предложили объезжать по ТТК.

Также перекрыты дорога в Китайгородском проезде, Новоарбатский мост и Никитском бульвар на съезде на улицу Новый Арбат. Обойти ограничения возможно через Звенигородское шоссе.

В связи с введением перекрытий водителей попросили заранее строить маршруты.

Утром 2 декабря москвичей призывали пересесть на метро в связи с возможностью введения ограничений на дорогах города. Уточнялось, что на интенсивность движения могут также повлиять небольшие ДТП, погодные условия и ремонтные работы.

Позже водители не могли проехать по Китайгородскому проезду, Каменному и Большому Каменному мостам, а также по Москворецкой и Кремлевской набережными. Спустя время ограничения сняли.