02 декабря, 11:24

Транспорт

Движение в центре Москвы открыли после ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ограничения на движение сняты в центре Москвы. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Водители вновь могут воспользоваться Китайгородским проездом, Каменным и Большим Каменным мостами, а также Москворецкой и Кремлевской набережными.

О локальных ограничениях в мегаполисе столичных автовладельцев предупреждали утром 2 декабря. В том числе среди причин, влияющих на транспортный поток, указывались небольшие ДТП, погодные условия и ремонтные работы на дорогах.

В связи с этим горожан призвали пересесть на метро для экономии времени в пути. Однако в случае невозможности отложить поездку на личном авто водителям рекомендовали быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на мобильные устройства.

Локальные ограничения движения будут действовать в центре Москвы 2 декабря

