Движение закрыто на ряде центральных улиц Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение закрыто в Китайгородском проезде, на Каменном мосту и Москворецкой набережной. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водителей предупредили, что ограничения носят временный характер. Однако автомобилистов попросили заранее планировать альтернативные маршруты.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщал, что в Москве 2 декабря возможны локальные ограничения движения. Водителям посоветовали пересесть на метро, чтобы сэкономить время в пути. Также автомобилистов попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Департамент транспорта Москвы указал, что на интенсивность движения могут повлиять небольшие аварии, погодные условия и ремонтные работы на дорогах.

