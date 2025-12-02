02 декабря, 10:53Транспорт
Движение закрыто на ряде центральных улиц Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение закрыто в Китайгородском проезде, на Каменном мосту и Москворецкой набережной. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Водителей предупредили, что ограничения носят временный характер. Однако автомобилистов попросили заранее планировать альтернативные маршруты.
Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщал, что в Москве 2 декабря возможны локальные ограничения движения. Водителям посоветовали пересесть на метро, чтобы сэкономить время в пути. Также автомобилистов попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Департамент транспорта Москвы указал, что на интенсивность движения могут повлиять небольшие аварии, погодные условия и ремонтные работы на дорогах.
