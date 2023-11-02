Бахрейн после отзыва посла в Тель-Авиве приостановил авиасообщение с Израилем

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Бахрейн приостановил авиасообщение с Израилем, сообщает агентство BNA.

По данным СМИ, регулярные рейсы по маршруту Манама – Тель-Авив приостановлены на "несколько недель".

Ранее появилась информация, что Бахрейн отозвал своего диппредставителя из Израиля. Израильский посол якобы также отбыл из Манамы, а экономические отношения были остановлены.

В парламенте королевства заявили, что данная мера является подтверждением "твердой исторической позиции" Бахрейна в поддержку Палестины и прав ее граждан. Власти островов указали, что продолжение войны и "израильская эскалация" побуждает принимать больше мер и решений.

Однако как пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя израильского внешнеполитического ведомства Лиора Хайята, Бахрейн не отзывал своего посла из страны.

"Речь идет о голосовании в парламенте Бахрейна по этому вопросу (по отзыву посла), которое не имеет большого значения", – уточнил он.

При этом дипломат добавил, что "отношения между Израилем и Бахрейном стабильны".

7 октября Израиль попал под массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В ответ на это ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи". 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу.

В результате эскалации конфликта в секторе Газа погиб 9 061 человек, еще 32 тысячи граждан пострадали. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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