Автобусы перевезли более 90 тысяч пассажиров временно закрытых станций Филевской линии

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Более 90 тысяч пассажиров воспользовались компенсационными автобусами в районе закрытых станций Филевской линии метро в минувшие выходные, 31 августа и 1 сентября, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".
"Для горожан организовали два специальных маршрута: "КМ1" и "КМ2". На линии работало более 50 низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости", - сказали в пресс-службе.
Автобусы "КМ1" курсировали между "Киевской" и "Кунцевской". Маршрут "КМ2" связывал станции метро "Багратионовская" и "Фили".
Участок Филевской линии московского метро между "Киевской" и "Кунцевской" закрывали для реконструкции наземного участка.
Для приоритетного движения городского транспорта в районах Филевский парк и Дорогомилово менялась схема движения.
Так, частично перекрывали проезд на Украинском бульваре, набережной Тараса Шевченко, улицах Барклая, Новозаводской и Большой Дорогомиловской.
Ранее стало известно, что реконструкция Филевской линии близится к завершению. Всего участок планировали закрыть девять раз в период с июня по сентябрь каждые две недели.
Участок Филевской линии закроют в выходные
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