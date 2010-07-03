Автобусы перевезли более 90 тысяч пассажиров временно закрытых станций Филевской линии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Более 90 тысяч пассажиров воспользовались компенсационными автобусами в районе закрытых станций Филевской линии метро в минувшие выходные, 31 августа и 1 сентября, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

"Для горожан организовали два специальных маршрута: "КМ1" и "КМ2". На линии работало более 50 низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости", - сказали в пресс-службе.

Автобусы "КМ1" курсировали между "Киевской" и "Кунцевской". Маршрут "КМ2" связывал станции метро "Багратионовская" и "Фили".

Участок Филевской линии московского метро между "Киевской" и "Кунцевской" закрывали для реконструкции наземного участка.

Для приоритетного движения городского транспорта в районах Филевский парк и Дорогомилово менялась схема движения.

Так, частично перекрывали проезд на Украинском бульваре, набережной Тараса Шевченко, улицах Барклая, Новозаводской и Большой Дорогомиловской.

Ранее стало известно, что реконструкция Филевской линии близится к завершению. Всего участок планировали закрыть девять раз в период с июня по сентябрь каждые две недели.