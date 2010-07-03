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Москва 24

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11:21

Пассажиров предупредили о возможных ограничениях у метро "Коломенская"

город транспорт

11:21

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Вход и выход на станции столичной подземки "Коломенская" могут ограничить в субботу, 3 августа, по требованию полиции из-за фестиваля на территории заповедника.

"Возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок", – говорится в сообщении метрополитена в микроблоге Twitter.

В подземке также рекомендовали покупать заранее билеты на обратную поездку.

Ранее сообщалось, что участок Филевской линии московского метро между "Киевской" и "Кунцевской" закрыли для реконструкции наземного участка до 5:30 понедельника, 5 августа. В субботу и воскресенье, 3 и 4 августа будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Участок планировали закрыть девять раз в период с июня по сентябрь каждые две недели.

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город транспорт

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