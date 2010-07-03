Бесплатные автобусы запустят на время закрытия Филевской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 50 бесплатных автобусов будут перевозить пассажиров в районах закрытых станций Филевской линии метро, сообщает Агентство "Москва".

Компенсационные автобусы будут ходить на участке от "Киевской" до "Кунцевской", который временно закроют в предстоящие выходные, 3 и 4 августа. Маршрут "КМ1" свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская". Автобусы будут курсировать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут "КМ2" свяжет станции метро "Багратионовская" и "Фили".

Работать бесплатные автобусы будут с 5:00 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит не более двух минут.

Движение транспорта на западе столицы с 3 по 5 августа ограничат из-за работ по реконструкции участка Филевской линии Московского метрополитена.

В районах Филевский парк и Дорогомилово будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Выделенную полосу введут на участке улицы Большой Дорогомиловской – от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Также для приоритетного движения городского транспорта запретят остановку и стоянку на следующих улицах: Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко); участке улицы Барклая (от улицы Большой Филевской до улицы Сеславинской); набережной Тараса Шевченко; разворотной площадке в районе дома 2, корпуса 1 на улице Новозаводской.

Также будет запрещен правый поворот с улицы Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала.

Временные ограничения связаны с реконструкцией наземного участка линии. Таким образом, в субботу и воскресенье для пассажиров окажутся недоступны станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

В обычный режим движение войдет в 5:30 5 августа.