Участок Филевской линии метро закрыли на выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Участок Филевской линии московского метро между "Киевской" и "Кунцевской" закрыли для реконструкции наземного участка до 05:30 понедельника, 2 сентября.

Таким образом, в субботу и воскресенье, 31 августа и 1 сентября будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, пассажиры могут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах "КМ".

Для приоритетного движения городского транспорта в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения.

Так, частично перекроют проезд на Украинском бульваре, набережной Тараса Шевченко, улицах Барклая, Новозаводской и Большая Дорогомиловская.

Ранее стало известно, что реконструкция Филевской линии близится к завершению. Всего участок планировали закрыть девять раз в период с июня по сентябрь каждые две недели.