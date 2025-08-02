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02 августа, 08:38

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Пензы

Фото: 123RF/anyaberkut

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Пензы, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры вводились утром в субботу, 2 августа, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Этой ночью аналогичные ограничения уже были введены в аэропортах Саратова и Тамбова. Ближе к утру меры безопасности также распространились на аэропорт Самары.

Позже запрет на работу был отменен в аэропортах Саратова и Тамбова.

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