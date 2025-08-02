02 августа, 08:38Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Пензы
Фото: 123RF/anyaberkut
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Пензы, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Меры вводились утром в субботу, 2 августа, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Этой ночью аналогичные ограничения уже были введены в аэропортах Саратова и Тамбова. Ближе к утру меры безопасности также распространились на аэропорт Самары.
Позже запрет на работу был отменен в аэропортах Саратова и Тамбова.
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