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02 августа, 05:35

Транспорт

Аэропорт Пензы закрыт на прием рейсов

Фото: depositphotos/Chalabala

Аэропорт Пензы временно не принимает и не выпускает воздушные суда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, подобные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Этой ночью аналогичные ограничения уже были введены в аэропортах Саратова и Тамбова. Ближе к утру меры безопасности также распространились на аэропорт Самары.

Ранее сообщалось, что совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев готов инвестировать в аэропорт Домодедово. По его словам, финансовые проблемы Домодедово должен решать стратегический инвестор, а не государство.

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