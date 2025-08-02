Ограничения сняты в аэропортах Саратова и Тамбова

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Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнил он.

Меры были введены в аэропортах в ночь на субботу, 2 августа. Там временно не принимали и не отправляли рейсы.

Ранее минтранс РФ провел переговоры с авиавластями Турции с участием авиакомпании Turkish Airlines по проблеме с недоставкой багажа российских туристов. Турецкая сторона заверила, что ситуация будет исправлена. Минтранс, Росавиация и аэропорт Внуково держат ситуацию под контролем.

