ТАСС: авиасалон МАКС может вновь не состояться в 2025 году

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Авиасалон МАКС может быть вновь отменен в этом году. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В свою очередь, представитель одной из компаний – участников авиасалона заявил, что не владеет официальной информацией об отмене выставки. Однако он добавил, в 2024 году работы по подготовке экспозиционной программы были в самом разгаре.

"Даже если решение о проведении МАКС в августе будет принято в ближайшее время, большинство потенциальных участников просто не успеют организовать работы на должном уровне", – отметил он.

Международный авиационно-космический салон организуется один раз в два года. Там проводятся мировые премьеры созданных в РФ самолетов, вертолетов, авиационных двигателей, агрегатов и систем, ракет-носителей и космических аппаратов различного класса и назначения.

Авиасалон МАКС, который должен был состояться в Жуковском в конце июля 2023-го, был перенесен на 2024 год.

В прошлом году Международный авиационно-космический салон, который должен был пройти с 23 по 28 июля, тоже перенесли на лето 2025 года.

