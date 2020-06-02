Рекордное количество поездок с начала апреля совершено на метро и МЦК 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале, что 1 июня услугами Московского метрополитена и МЦК воспользовались 2,34 миллиона раз.

Этот показатель стал рекордным с начала апреля. Кроме того, 1 июня количество поездок на метро и МЦК на 22% превысило показатели прошлого понедельника.

"Вчера количество пассажиров в метро и МЦК стало рекордным с начала апреля – 2,34 миллиона поездок за сутки (на 22% больше, чем в прошлый понедельник)", – отмечается в сообщении.

Представители Дептранса добавили, что наибольший приток пассажиров наблюдается на станциях, которые находятся возле офисных зданий, автостанций, строек и объектов здравоохранения. В частности, на станции "ЦСКА" количество поездок возросло на 73%, на "Дубровке" – на 54%, на "Охотном Ряду" – на 52%.

С 1 июня в столице начался второй этап смягчения ограничений. В частности, смогли возобновить работы автосалоны и магазины непродовольственных товаров. Кроме того, вновь открылись предприятия сферы бытовых услуг, в которых не требуется присутствия большого количества людей.

С 12 мая началось открытие вестибюлей метро, которые раньше были закрыты в связи с резким снижением пассажиропотка. С этого дня вновь стали работать 48 вестибюлей из 78 ранее закрытых. Это коснулось станций, где пассажиропоток в среднем превышает 1,5 тысячи человек в сутки.

С 1 июня вновь заработали вестибюли еще пяти станций метро. В перечень открытых вошли выходы станций "Аннино", "Кропоткинская", "Парк Культуры" Сокольнической линии, "Ломоносовский проспект" и "Пятницкое шоссе".