Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:39

Карты "Тройка" с работами современных художников появились в продаже

город общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве появились в продаже транспортные карты "Тройка" с работами современных российских художников. Приобрести их можно в интернет-магазине Московского метрополитена, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"На лимитированных картах работы современных художников: Алексея Шалаева, Рамиля Гаппасова, Екатерины Нешковой и Александра Журавлева", – говорится в сообщении.

Уточняется, что всего для москвичей доступны 28 вариантов таких карт.

Ранее сообщалось о том, что Московский метрополитен запустил интернет-магазин сувениров. На сайте shop.mosmetro.ru посетителям будет доступен полный каталог изделий. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что первые 100 покупателей магазина получат специальные подарки.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать