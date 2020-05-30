Карты "Тройка" с работами современных художников появились в продаже

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве появились в продаже транспортные карты "Тройка" с работами современных российских художников. Приобрести их можно в интернет-магазине Московского метрополитена, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"На лимитированных картах работы современных художников: Алексея Шалаева, Рамиля Гаппасова, Екатерины Нешковой и Александра Журавлева", – говорится в сообщении.

Уточняется, что всего для москвичей доступны 28 вариантов таких карт.

Ранее сообщалось о том, что Московский метрополитен запустил интернет-магазин сувениров. На сайте shop.mosmetro.ru посетителям будет доступен полный каталог изделий. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что первые 100 покупателей магазина получат специальные подарки.