Более 6 тыс подарков получили пассажиры московского метро в масках и перчатках

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Более 6 тысяч подарков, которые посвятили борьбе с коронавирусной инфекцией, получили пассажиры столичной подземки.

Для того чтобы стать обладателям подарка, люди должны были находиться в общественном транспорте в масках и перчатках. Тем, кто выполнил данные условия, дарили брендированные футболки, дождевики, многоразовые маски. Кроме того, можно было получить лимитированные карты "Тройка".

25 мая подарки раздавали на 10 станциях метро. "Мы хотим еще раз поблагодарить пассажиров, которые ответственно относятся ко всем необходимым мерам профилактики – используют бесконтактную оплату проезда, соблюдают социальную дистанцию и в особенности носят маски и перчатки в метро", – сообщила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Карты "Тройка", которые были посвящены борьбе с COVID-19, выпускались ограниченным тиражом в 1500 экземпляров, их нет в свободной продаже.

Ранее пассажирам рассказали о ночной дезинфекции московского метро. Каждый день в столичном метро обеззараживают более 500 тысяч квадратных метров поверхностей с помощью этих устройств.

В России выявлено 353 427 случаев COVID-19, вылечились 118 798 человек, скончались 3633.