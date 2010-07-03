Более 1,3 миллиона человек стали пассажирами электричек ЦППК 1 мая

Электричками ЦППК 1 мая воспользовались более 1,3 миллиона человек, сообщает Агентство "Москва".
Это на 8,7 процента больше, чем в тот же день в прошлом году. Все службы работают в усиленном режиме.
При появлении очереди более пяти человек дополнительные кассиры выходят для продажи билетов с ручным терминалом. Службы уборки убираются чаще для поддержания платформ и кассовых павильонов в чистоте.
В этот же день метро воспользовались более 4,2 миллиона пассажиров. Это превышает прошлогодние цифры на 15 процентов.
Ранее стало известно, что 4 и 5 мая изменится расписание пригородных поездов Курского направления МЖД. Несколько электричек, в том числе диаметральных маршрутов, будут следовать по укороченному маршруту.
Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится в мае из-за ремонтных работ. 10 мая не будут курсировать две электрички, с 13 по 15 мая – еще 14 поездов. Меняется как время отправления/прибытия, так и маршрут следования некоторых пригородных поездов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.