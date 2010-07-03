Более 1,3 миллиона человек стали пассажирами электричек ЦППК 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электричками ЦППК 1 мая воспользовались более 1,3 миллиона человек, сообщает Агентство "Москва".

Это на 8,7 процента больше, чем в тот же день в прошлом году. Все службы работают в усиленном режиме.

При появлении очереди более пяти человек дополнительные кассиры выходят для продажи билетов с ручным терминалом. Службы уборки убираются чаще для поддержания платформ и кассовых павильонов в чистоте.

В этот же день метро воспользовались более 4,2 миллиона пассажиров. Это превышает прошлогодние цифры на 15 процентов.

Ранее стало известно, что 4 и 5 мая изменится расписание пригородных поездов Курского направления МЖД. Несколько электричек, в том числе диаметральных маршрутов, будут следовать по укороченному маршруту.

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится в мае из-за ремонтных работ. 10 мая не будут курсировать две электрички, с 13 по 15 мая – еще 14 поездов. Меняется как время отправления/прибытия, так и маршрут следования некоторых пригородных поездов.