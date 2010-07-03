Электрички переведут на летний режим работы до 31 мая

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Электрички Московской железной дороги перейдут на летний режим работы до 31 мая.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе АО "Центральная ППК", перед началом летнего сезона подвижной состав компании проходит комиссионный осмотр.

Специалисты проверяют работу всего оборудования, а также проводят вибродиагностику и инструментальные замеры.

В рамках подготовки к новому сезону на платформах станций устранят дефекты покрытий и обновят полосы безопасности, покрасят скамейки, бордюры и ограждения.

Ранее сообщалось, что расписание поездов Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменилось до конца апреля в связи с работами по развитию путевой инфраструктуры.