Расписание поездов Белорусского направления МЖД изменилось до конца апреля

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Расписание поездов Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменилось до конца апреля в связи с работами по развитию путевой инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба МЖД, из расписания выведут несколько экспрессов между Москвой и Одинцово, а также электрички Усовской ветки.

22-26 и 29-30 апреля на участке Рабочий поселок – Фили пройдут работы по подготовке земляного полотна к укладке новых путей.

Ранее стало известно, что расписание электричек Савеловского направления МЖД изменилось до 26 апреля в связи с ремонтными работами.