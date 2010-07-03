Расписание электричек Савеловского направления МЖД изменилось из-за ремонта

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Расписание электричек Савеловского направления МЖД изменилось до 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Изменения в графике движения ряда электричек связаны с ремонтными работами на Савеловском направлении. Они будут действовать с 22 по 26 апреля. В эти дни железнодорожники проведут плановые работы по обслуживанию контактной сети на участке Катуар – Икша.

Работы будут проходить, главным образом, в дневные часы – с 10:30 до 14:50. Это позволит не сокращать число пригородных поездов в часы пик, уточнили в пресс-службе.

С 22 по 26 апреля временно не будут курсировать несколько электричек на участках Бескудниково – Дмитров, Дмитров – Икша, Вербилки – Дубна, а также Вербилки – Талдом и Дмитров – Марк. Пассажирам посоветовали заранее ознакомиться с изменениями в расписании на станциях, на официальном сайте РЖД или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".