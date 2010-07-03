Пути отправления и прибытия аэроэкспрессов на Белорусском вокзале изменятся

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Пути отправления и прибытия аэроэкспрессов на Белорусском вокзале поменяются в период с 20 апреля по 1 мая, сообщает пресс-служба компании.

Ночью и утром некоторые поезда будут выезжать и прибывать на 1, 7 и 8 пути. Нововведения связаны с плановыми работами на железной дороге.

Пассажирам советуют пользоваться подземным переходом между 7 и 8 путями, а также призывают предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой. В терминалы необходимо прибывать заблаговременно.

С 15 апреля составность аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении увеличена на два дополнительных вагона. На Домодедовском и Внуковском направлениях это произойдет в июне. В летний сезон аэроэкспрессы будут курсировать по расписанию.