Расписание электричек Большого кольца МЖД изменится в конце апреля

Расписание электричек Большого кольца МЖД изменится 27 и 28 апреля из-за ремонта путей. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.
В последние выходные апреля на Большом кольце МЖД пройдут плановые ремонтно-путевые работы. Пути будут ремонтировать на территории городского округа Ступино в Подмосковье с 05:00 до 15:00. Во время работ электрички будут курсировать по соседним путям, и это повлияет на график движения некоторых из них.
В частности, временно отменят несколько пригородных поездов на участках Михнево – Яганово, Детково – Столбовая, Михнево – Столбовая, Михнево – Детково. Кроме того, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, отметили в МЖД.
Автомобилистов предупредили, что в субботу, 27 апреля, железнодорожный переезд на 338 километре станции Малино закроют с 05:00 до 07:00. Между 07:00 до 15:00 проезд организуют по одной полосе.
Ранее сообщалось, что график движения ряда электричек ЦППК изменится на майские праздники. Изменения будут действовать на всех направлениях МЖД: Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском.
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