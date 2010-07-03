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24 апреля, 20:52

Расписание электричек Большого кольца МЖД изменится в конце апреля

транспорт

24 апреля, 20:52

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание электричек Большого кольца МЖД изменится 27 и 28 апреля из-за ремонта путей. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

В последние выходные апреля на Большом кольце МЖД пройдут плановые ремонтно-путевые работы. Пути будут ремонтировать на территории городского округа Ступино в Подмосковье с 05:00 до 15:00. Во время работ электрички будут курсировать по соседним путям, и это повлияет на график движения некоторых из них.

В частности, временно отменят несколько пригородных поездов на участках Михнево – Яганово, Детково – Столбовая, Михнево – Столбовая, Михнево – Детково. Кроме того, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, отметили в МЖД.

Автомобилистов предупредили, что в субботу, 27 апреля, железнодорожный переезд на 338 километре станции Малино закроют с 05:00 до 07:00. Между 07:00 до 15:00 проезд организуют по одной полосе.

Ранее сообщалось, что график движения ряда электричек ЦППК изменится на майские праздники. Изменения будут действовать на всех направлениях МЖД: Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском.

транспорт

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