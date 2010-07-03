Расписание электричек Ленинградского направления ОЖД изменится в мае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расписание пригородных электропоездов Ленинградского направления изменится в мае из-за ремонтных работ, передает Агентство "Москва".

В связи с модернизацией инфраструктуры ОЖД график следования ряда электричек на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок).

Уточняется, что 10 мая не будут курсировать две электрички. С 13 по 15 мая – еще 14 поездов. Меняется как время отправления/прибытия, так и маршрут следования некоторых пригородных поездов.

Ранее сообщалось, что поезда на МЦК будут следовать по графику выходного дня до 5 мая. С 6 по 8 мая поезда будут курсировать по режиму рабочего дня.

4 и 5 мая изменится расписание электричек Курского направления МЖД. Это связано с проведением работ по развитию инфраструктуры.