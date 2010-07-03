Поезда на МЦК будут следовать по графику выходного дня до 5 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В праздничные дни с 1 по 5 и с 9 по 12 мая "Ласточки" на МЦК будут курсировать по режиму выходного дня, напоминает Агентство "Москва".

В МЖД уточнили, что с 12:30 до 18:00 ожидание поезда составит до пяти минут, а в остальное время – 10 минут.

С 6 по 8 мая поезда будут курсировать по режиму рабочего дня.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Курского направления МЖД изменится 4 и 5 мая. Это связано с проведением работ по развитию инфраструктуры.

Кроме этого будет скорректирован график следования некоторых электричек Ярославского направления МЖД изменилось по 3 мая.