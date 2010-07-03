Более 4,2 млн человек воспользовались столичным метро 1 мая

Более 4,2 миллиона человек воспользовались столичным метро 1 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки.
В пресс-службе отметили, что данные показатели увеличились по сравнению с прошлым годом на 15%. "Так, за вчерашний день метрополитен перевез 4 ммиллиона 226 тысяч 162 пассажира, а за аналогичный период 2018 года – 3 миллиона 666 тысяч 384 человека", – добавили сотрудники метро.
В пресс-службе также добавили, что жители и гости столицы также активно пользуются Московским центральным кольцом. "За прошедший день МЦК воспользовались более 207,7 тысяч человек, когда в 2018 года всего 156,3 тысячи человек", – заключили в метро.
Всего на майские праздники в столице придется свыше 200 мероприятий. Они состоятся на пяти площадках в центре, 16 – в округах столицы, 30 – в городских парках.
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