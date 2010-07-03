Расписание электричек Курского направления изменится 4 и 5 мая

Фото: ТАСС/Станислав Тихомиров

Расписание электричек Курского направления МЖД изменится 4 и 5 мая. Это связано с проведением работ по развитию инфраструктуры, сообщает пресс-служба магистрали.

С 9:50 4 мая до 5:50 5 мая железнодорожники проведут работы по развитию путевой инфраструктуры на участке Щербинка – Подольск. На время работ несколько электричек, в том числе диаметральных маршрутов, будут следовать по укороченному маршруту.

Некоторые пригородные поезда, отправляющиеся из Москвы, будут проходить платформы Силикатная и Щербинка без остановки.Пассажиров попросили внимательно следить за расписанием. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, а также на сайте РЖД.

Ранее расписание некоторых электричек Ярославского направления МЖД изменилось по 3 мая из-за работ по развитию инфраструктуры.