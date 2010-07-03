Расписание некоторых электричек Ярославского направления МЖД изменится

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Расписание некоторых электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 27 апреля по 3 мая. Изменения в графике связаны с работами по развитию инфраструктуры, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

"Они предусматривают строительство дополнительных главных путей и сопутствующей инфраструктуры между Москвой и станциями "Болшево" (Королев), "Мытищи" и "Пушкино". Так, с 27 апреля по 3 мая путевые работы пройдут на перегоне Москва – Лосиноостровская и станции "Мытищи", – говорится в сообщении.

Уточняется, что из расписания выведены некоторые пригородные поезда и экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями "Мытищи", "Болшево", "Монино", "Фрязево", "Щелково", "Пушкино" и "Сергиев-Посад".

28 и 29 апреля часть пригородных поездов, которые едут в сторону области, будут проходить платформы "Москва-3", "Маленковская", "Яуза" и "Северянин" без остановки, а с 30 апреля по 3 мая – "Лось", "Перловская", "Тайнинская".

Ранее сообщалось, что электрички Московской железной дороги перейдут на летний режим работы до 31 мая. Перед началом летнего сезона подвижной состав компании проходит комиссионный осмотр.

Специалисты проверяют работу всего оборудования, а также проводят вибродиагностику и инструментальные замеры.

Кроме того, график движения ряда электричек Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) изменится на майские праздники. Также назначат дополнительные составы.