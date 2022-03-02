Аналитик прокомментировал закрытие воздушного пространства США для самолетов России

11:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович дал комментарий по поводу решения Соединенных Штатов о закрытии неба для всех воздушных судов РФ. Об этом сообщает RT.
"Закрытие неба – это введение экономических санкций... Что перекрыть воздух, что перекрыть море – это создаст неудобство для людей", – заявил Остапкович.
Он подчеркнул, что основной целью американской стороны является формирование "социальной турбулентности" в российском обществе, а эта мера – тренд на обострение отношений, уверен эксперт.
Специалист выразил мнение, что ограничения со стороны Штатов направлены на усиление давления на РФ.
О том, что Соединенные Штаты закрывают воздушное пространство для российских самолетов, заявил американский лидер Джо Байден, выступая перед палатой представителей и сенатом конгресса США с ежегодным посланием.
Позже в американском Минтрансе уточнили, что запрет на использование воздушного пространства США будет касаться всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.
Ситуация обострилась 24 февраля, когда Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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