Почти 200 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В столичных аэропортах на утро 2 марта отменили и задержали почти 200 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Больше всего корректировок внесли в расписание аэропорта Шереметьево. Там задержали восемь рейсов и еще 130 отменили. Изменения коснулись и аэропорта Внуково, где задержали семь рейсов и 42 отменили. В Домодедово вылет отложен у шести самолетов, а семь не полетят вообще.

Ранее стало известно, что Росавиация до 8 марта приостановила полеты в 12 южных городов. Самолеты не летят в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Элисту, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Кроме того, Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, в том числе Германии, Испании и Франции. В список также вошли авиакомпании Австрии, Канады, Болгарии, Греции, Финляндии, Польши, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и других стран. Они смогут войти в воздушное пространство России только по специальному разрешению Росавиации или МИД РФ.

Ранее Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. В частности, российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Аналогичные решения приняли и некоторые другие страны.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

