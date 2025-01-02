В Молдавии планируют запретить деятельность российских авиакомпаний

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Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии хочет ограничить работу авиакомпаний сразу из нескольких стран, включая Россию и Армению. Эту информацию передает РИА Новости.

Ведомство представило на обсуждение до 9 января законопроект с целью привести национальный закон в соответствие с нормами ЕС. В "списке авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии" фигурируют компании более чем из 20 стран.

Под запретом окажутся российские авиакомпании "Аврора", "Авиастар-ТУ", "Ижавиа", "Авиакомпания "Якутия", "РусДжет", "ЮВТ Аэро", "Сибирь", "Авиакомпания Смартавиа", "ИрАэро", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", NordStar, "РусЛайн", "Ямальские авиалинии", NordWind, "Икар", "АйФлай", "Победа", "Аэрофлот", "Россия", "СКОЛ", "Ю-тэйр".

Кроме того, в перечне может оказаться и FlyOne Armenia, которая входит в группу компаний вместе с молдавской FlyOne.

В 2022 году Молдавия закрыла воздушное пространство из-за ситуации на Украине. Однако в том же году запрет был снят.

Молдавская авиакомпания Air Moldova попыталась возобновить авиасообщение между Москвой и Кишиневом из-за большого количества обращений от граждан Молдавии. Однако из-за решения молдавского Органа гражданской авиации продажа билетов для полета в Россию была приостановлена.

