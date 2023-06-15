В парламенте Грузии заявили, что Запад не требует отменить авиасообщение с Россией

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Запад не требует от Грузии отменить авиасообщение с Россией, приводит радиостанция "Комсомольская правда" слова председателя грузинского парламента Шалвы Папуашвили.

По его словам, разъяснения грузинской стороны во время переговоров с "западными партнерами" вызывают понимание у последних. Спикер подчеркнул, что никто также не призывает грузинские власти вводить санкции против Москвы, в том числе запрещая полеты самолетов в Россию.

Ранее официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано выразил сожаление, что Грузия не присоединилась к санкциям против российского авиационного сектора и решила восстановить авиасообщение с РФ.

По его словам, это идет вразрез с внешней политикой, проводимой ЕС, что нарушает соглашение об ассоциации. Грузия следовала примерно 40% решений ЕС по внешней политике и безопасности, подчеркнул Стано.

Владимир Путин отменил запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию 10 мая. Такие ограничения были введены 21 июня 2019 года. Кроме того, российский лидер отменил визовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут въезжать в РФ без оформления визы на срок до 90 дней.

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