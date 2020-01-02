Последний тоннель начали строить на южном участке БКЛ метро

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Строительство последнего тоннеля началось на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро между станциями "Зюзино" и "Воронцовская", сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"В начале декабря на участке между станциями "Зюзино" и "Воронцовская" стартовал тоннелепроходческий комплекс "Роза", а сейчас уже другой тоннелепроходческий щит "Наталия" начал проходку соседнего левого перегонного тоннеля между станциями – этим тоннелем мы завершим проходку на южном участке БКЛ метро", – приводятся в материале слова Хуснуллина.

По его словам, маршрут тоннелепроходческого щита пройдет под Севастопольским проспектом, рекой Котловка и действующей станцией "Калужская" оранжевой ветки.

БКЛ свяжет новые ветки Московского метрополитена, которые идут в отдаленные районы города. Как подчеркнул генеральный директор по проектированию "Мосинжпроекта" Рустам Черкесов, в настоящее время уже почти принято решение о строительстве Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской линий.

Большая кольцевая линия – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но на МЦК, железную дорогу и МЦД.

