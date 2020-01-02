Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:15

Последний тоннель начали строить на южном участке БКЛ метро

транспорт метро строительство город

Фото: stroi.mos.ru

Строительство последнего тоннеля началось на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро между станциями "Зюзино" и "Воронцовская", сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"В начале декабря на участке между станциями "Зюзино" и "Воронцовская" стартовал тоннелепроходческий комплекс "Роза", а сейчас уже другой тоннелепроходческий щит "Наталия" начал проходку соседнего левого перегонного тоннеля между станциями – этим тоннелем мы завершим проходку на южном участке БКЛ метро", – приводятся в материале слова Хуснуллина.

По его словам, маршрут тоннелепроходческого щита пройдет под Севастопольским проспектом, рекой Котловка и действующей станцией "Калужская" оранжевой ветки.

БКЛ свяжет новые ветки Московского метрополитена, которые идут в отдаленные районы города. Как подчеркнул генеральный директор по проектированию "Мосинжпроекта" Рустам Черкесов, в настоящее время уже почти принято решение о строительстве Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской линий.

Большая кольцевая линия – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но на МЦК, железную дорогу и МЦД.

Щит "Роза" проложит тоннель на участке "Зюзино" – "Воронцовская" БКЛ метро

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика