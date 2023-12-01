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01 декабря, 07:17

Транспорт

Движение трамваев восстановили на Чертановской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Чертановской улице восстановили движение трамваев № 1 и 16. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Утром 1 декабря маршруты трамваев на этой улице были временно изменены, однако на момент публикации движение уже восстановили.

Ранее сообщалось, что трамваи маршрутов № 23, 30 и 31 задерживались на улице Панфилова в Москве, в районе остановки "Панфиловский путепровод". Спустя некоторое время движение транспорта восстановили.

До этого стало известно, что тестирование электробуса малого класса перевели в зимний режим, у машины будут отслеживать работу климатической системы и различных систем безопасности.

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