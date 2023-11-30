В Москве перевели тестирование электробуса малого класса в зимний режим

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тестирование электробуса малого класса перевели в зимний режим, у машины будут отслеживать работу климатической системы и различных систем безопасности. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что за полгода испытаний на маршруте 883 электробус проехал свыше 21 тысячи километров. В свою очередь, пассажиры на нем совершили уже почти 35 тысяч поездок.

Тестирование нового транспорта от отечественного производителя будет проходить до марта 2024 года. Если оно будет успешным, то власти рассмотрят возможность замены подобными машинами автобусов малого класса.

"Российские электробусы в Москве отработали успешно уже пять зим подряд, что говорит о их высокой надежности и комфорте для пассажиров. Уверены, что новый транспорт, который мы сейчас тестируем, точно так же справится с любыми погодными условиями", – сказал Ликсутов.

Вице-мэр также напомнил, что Москва стоит на первом месте среди городов в Европе по числу электробусов.

Днем ранее в городе появилось еще два маршрута для такого транспорта. Один из них соединил шесть станций метро и МЦД на северо-востоке Москвы. Теперь горожане могут удобно добираться до D1, Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро, отметил Ликсутов.

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