Движение трамваев на улице Панфилова в Москве восстановлено

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение трамваев на улице Панфилова в Москве восстановили после задержки. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Ранее трамвайные маршруты № 23, 30 и 31 задерживались в районе остановки "Панфиловский путепровод". О причинах не сообщалось. Горожан просили быть внимательными и слушать объявления водителей.

До этого задержка транспорта произошла на Волочаевской улице, в районе остановки "Дом культуры Серп и Молот". Тогда задерживались трамваи № 4, 32 и 43. Маршруты временно изменили, а спустя некоторое время движение трамваев полностью восстановили.

Кроме того, 27 ноября москвичей предупреждали, что городские трамваи могли задерживаться из-за снегопада, также некоторые маршруты могли быть оперативно изменены.

Движение трамваев восстановили во 2-м Полевом переулке