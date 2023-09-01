01 сентября, 08:42Транспорт
Запасные аэропорты приняли 14 бортов из-за утренних ограничений в Москве
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Никита Симонов
Утром были введены ограничения на полеты из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. На запасные воздушные гавани отправили 14 бортов, сообщается в телеграм-канале Росавиации.
Ограничения вводили в целях безопасности. В федеральном агентстве воздушного транспорта пообещали, что пассажиров данных рейсов доставят в аэропорты назначения.
Согласно информации, в период ограничений экипажи судов, авиадиспетчеры и наземные службы принимали все необходимые меры.
"По состоянию на 08:30 мск аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.
До этого Сергей Собянин сообщил, что российские средства ПВО смогли пресечь попытку подлета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) к Москве, беспилотник был сбит рядом с Люберцами. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, отметил он.
Днем ранее, 31 августа, Собянин сообщал, что ПВО уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья БПЛА, летевший по направлению к Москве. В результате произошедшего разрушений и пострадавших не было.
В этот же день над Брянской областью российские силы противовоздушной обороны сбили дрон около 20:00. Еще по одному беспилотнику было уничтожено в 10:00 и 12:00.
Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА
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