Запасные аэропорты приняли 14 бортов из-за утренних ограничений в Москве

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Никита Симонов

Утром были введены ограничения на полеты из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. На запасные воздушные гавани отправили 14 бортов, сообщается в телеграм-канале Росавиации.

Ограничения вводили в целях безопасности. В федеральном агентстве воздушного транспорта пообещали, что пассажиров данных рейсов доставят в аэропорты назначения.

Согласно информации, в период ограничений экипажи судов, авиадиспетчеры и наземные службы принимали все необходимые меры.

"По состоянию на 08:30 мск аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

До этого Сергей Собянин сообщил, что российские средства ПВО смогли пресечь попытку подлета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) к Москве, беспилотник был сбит рядом с Люберцами. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, отметил он.

Днем ранее, 31 августа, Собянин сообщал, что ПВО уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья БПЛА, летевший по направлению к Москве. В результате произошедшего разрушений и пострадавших не было.

В этот же день над Брянской областью российские силы противовоздушной обороны сбили дрон около 20:00. Еще по одному беспилотнику было уничтожено в 10:00 и 12:00.

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА