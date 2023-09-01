Московские аэропорты работают штатно после утренних ограничений

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково сняты, авиаузел работает штатно, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Там напомнили, что с 05:37 часть рейсов перенаправили в другие аэропорты Московского авиационного узла в целях безопасности. В 06:57 разрешили вылеты воздушных судов, а в 07:28 ограничения на полеты сняли полностью.

В Домодедово также сообщили, что в период с 05:39 до 08:00 вводились временные ограничения на прием и вылет самолетов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово в общей сложности задержали и отменили 71 рейс.

Утром Сергей Собянин сообщил, что российские средства ПВО смогли пресечь попытку подлета беспилотного летательного аппарата к Москве. Беспилотник был сбит рядом с Люберцами.

Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Позже информацию о беспилотниках подтвердили в Минобороны РФ. По данным ведомства, утром дежурные средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России. Беспилотник самолетного типа уничтожили в воздухе.

Собянин: летевший в столицу БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой