Эксперт объяснил, почему не получается скачать WhatsApp для ПК

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Версию WhatsApp для компьютера нельзя скачать из-за блокировки Роскомнадзором сетевой инфраструктуры CDN, заявил технический директор Роскомсвободы Станислав Шакиров в беседе с "Газетой.ру".

"Эти файлы у них загружены на CDN fbcdn.net, который в России заблокирован в рамках блокировки Facebook и Instagram (соцсети признаны экстремистскими и запрещены в России)", – объяснил он.

Специалисту показалось странным, что пользователи только сейчас обратили на это внимание. По его словам, CDN внесен в реестр Роскомнадзора с 16 марта.

Ранее стало известно, что приложение WhatsApp перестало быть доступным для скачивания на ПК россиянам.

При попытке открыть страницу для загрузки WhatsApp Web для Windows появляется сообщение: "Не удается открыть эту страницу, подключение было сброшено", а при попытке скачать приложение на MacBook – "Не удается получить доступ к сайту".

21 марта Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. В суде сочли, что деятельность Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), которой принадлежат соцсети, направлена против России и вооруженных сил страны.

До этого компания разрешила в своих соцсетях призывы к насилию против российских военных и отказалась удалять противоправный контент. При этом отмечалось, что запреты не распространяются на гражданское население России.