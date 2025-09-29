Радиостанция "Судного дня" передала в эфире три загадочных сообщения

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

Радиостанция "Судного дня" УВБ-76 вышла в эфир с тремя новыми загадочными сообщениями. Она передала слова "возмещение", "сбраживание" и "тигровар", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Первое сообщение вышло в эфир в 10:31 по московскому времени 29 сентября и содержало слово "возмещение". Спустя час радио передало слово "сбраживание", а в 12:54 из эфира прозвучала словоформа "тигровар".

Все три слова были переданы радиостанцией впервые.

Ранее радиостанция передавала сигнал в воскресенье, 28 сентября. В 15:41 в эфире прозвучало слово "капоспорт".

В конце августа УБВ-76 передала рекордное число посланий. Начиная с 09:00 вышло минимум 14 сообщений, что происходит крайне редко, так как обычно в течение дня передается от одного до пяти.

Среди сообщений – "тутосекс", "соляный", "мексиканец", "дворник", "вокзальный", "наведенье бурачный" и другие.

