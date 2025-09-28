Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с новым сообщением

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

Радиостанция "Судного дня" передала в эфир новый сигнал, сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.

В воскресенье, 28 сентября, в 15:41 в эфире прозвучало слово "капоспорт".

Ранее радиостанция передавала сигнал 12 сентября, в пятницу. Примерно в 09:00 по московскому времени в эфире услышали фразы "альма" и "аутосыч".

Кроме того, в конце августа УБВ-76 передала рекордное число посланий. Начиная с 09:00 вышло минимум 14 посланий, что происходит крайне редко, так как обычно в течение дня передается от одного до пяти.

Среди сообщений – "тутосекс", "соляный", "мексиканец", "дворник", "вокзальный", "наведенье бурачный" и другие.

