Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с двумя загадочными сообщениями

Радиостанция УВБ-76, более известная как радиостанция "Судного дня", вновь начала вещание и передала два сигнала. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 Логи".

Утром в пятницу, 12 сентября около 09:00 прозвучали сообщения "альма" и "аутосыч".

В конце августа радиостанция передала рекордное число посланий. Сообщения стали появляться с 09:00. С того момента в эфир вышло как минимум 14 посланий, что случается крайне редко, поскольку обычно в течение дня передается от одного до пяти.

Среди них – "вокзальный", "азооспермия", "соляный", "мексиканец", "дворник", "водометный", "драпозаяц донотасс", "бромониз", "духонаб пельвеция", "белобровый", "наведенье бурачный", "книжица", "пимофлик" и "тутосекс".